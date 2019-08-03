В Российской футбольной Премьер-Лиге проходят матчи четвертого тура

Старейшее дерби между «Спартаком» и «Динамо» в Москве завершилось.

Открывали программу дня в Екатеринбурге «Урал» и «Ростов». Хозяева по ходу встречи дважды выходили вперед. И всякий раз подопечные Валерия Карпина результат сравнивали. В итоге – боевая ничья 2-2. Ростовчане набрали 8 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Еще в одном матче «Крылья Советов» принимали столичный «Локомотив». Железнодорожники открыли счет уже в дебюте. И уверенно удерживали минимальное преимущество. Однако за две минуты до конца основного времени самарцы в одной из редких контратак сравняли результат. Но и этот гол не стал последним. На 4-й добавленной минуте Крыховяк ударом головой принес «Локо» победу 2-1

Центральный матч тура проходит сейчас в Санкт— Петербурге. «Зенит» принимает «Краснодар».