Фонд борьбы с коррупцией заподозрили в отмывании денег

По данным следователей, сумма преступно полученных денег может составлять порядка миллиарда рублей. Как передает телеканал RT, речь идет о сборе средств на президентскую кампанию Алексея Навального в 2017 году.

Дело об отмывании денег в отношении ФБК это еще один пример давления властей на своих политических оппонентов, — сказал «Эху» политолог Глеб Павловский. По его словам, в данном случае это можно назвать чрезмерной мерой. Павловский добавил, что поскольку дело нужно только для создания информационного давления, оно сработает как задумано даже если не дойдет до суда.