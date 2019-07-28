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Эксклюзив Эха 22:03, 03 августа 2019

Фонд борьбы с коррупцией заподозрили в отмывании денег

По данным следователей, сумма преступно полученных денег может составлять порядка миллиарда рублей. Как передает телеканал RT, речь идет о сборе средств на президентскую кампанию Алексея Навального в 2017 году.

Дело об отмывании денег в отношении ФБК это еще один пример давления властей на своих политических оппонентов, — сказал «Эху» политолог Глеб Павловский. По его словам, в данном случае это можно назвать чрезмерной мерой. Павловский добавил, что поскольку дело нужно только для создания информационного давления, оно сработает как задумано даже если не дойдет до суда.



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