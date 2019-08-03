В деле о массовых беспорядках появился новый подозреваемый

По сведениям главы правозащитной группы «Агора», это Даниил Конон – сборщик подписей штаба кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Сегодня днем сообщалось, что у него прошли обыски, после чего мужчину увезли на допрос.

Всего по делу о беспорядках и применения насилия к полицейским на акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу, проходят обвиняемыми шестеро человек. Все они находятся под арестом. По данным ТАСС, на следующей неделе еще пятерым должны избрать меру пресечения.