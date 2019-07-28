Число задержанных на сегодняшней акции за свободные выборы превысило 820 человек

Следователи ведут в отделениях допросы по делу о массовых беспорядках. Правозащитный проект «Апология протеста» пишет, что столичный СК приказал забрать у всех задержанных мобильные телефоны. Поступают жалобы на то, что их пинуждают дать пароли, чтобы просмотреть сообщения в мессенджерах.

Поведение людей в погонах в ходе сегодняшней акции было неоправданно жестоким. Это может привести к обострению протестов – сказал «Эху» фигурант так называемого «болотного дела» Александр Гаскаров. Он добавил, что хотя сегодня на улицы вышло меньше людей, чем на прошлой неделе, ближе к выборам численность акций может вырасти.