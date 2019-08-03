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21:02, 03 августа 2019

Дюжину иранских танкеров заподозрили в нарушении американских санкций

Как утверждает газета The New York Times, отследившая передвижение 70 танкеров, принадлежащих исламской республике, это число судов, незаконно перевезших сырье с начала мая. Тогда США отозвали временное разрешение на покупку иранской нефти у ряда стран. С тех пор ее получили покупатели в Китае и странах Восточного Средиземноморья – вероятно, Сирии и Турции.

Газета отмечает, что подобная активность говорит о низкой степени влиянии санкций на экономику Тегерана. Ограничительные меры были восстановлены прошлой осенью, после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе.



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