Дюжину иранских танкеров заподозрили в нарушении американских санкций

Как утверждает газета The New York Times, отследившая передвижение 70 танкеров, принадлежащих исламской республике, это число судов, незаконно перевезших сырье с начала мая. Тогда США отозвали временное разрешение на покупку иранской нефти у ряда стран. С тех пор ее получили покупатели в Китае и странах Восточного Средиземноморья – вероятно, Сирии и Турции.

Газета отмечает, что подобная активность говорит о низкой степени влиянии санкций на экономику Тегерана. Ограничительные меры были восстановлены прошлой осенью, после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе.