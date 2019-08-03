Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Заявление Марка Эспера последовало после того, как накануне США официально вышли из Договора РСМД. На соответствующий вопрос Рейтер министр обороны ответил утвердительно, добавив, что предпочел бы разместить ракеты в течение ближайших месяцев, однако подобные вещи занимают, как правило, больше времени.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан еще в 1987 году. В Вашингтоне и Москве уже анонсировали разработку и испытание оружия, которое до этого времени было запрещено.