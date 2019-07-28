Следственный комитет завел дело об отмывании денег в отношении Фонда борьбы с коррупцией

Это можно расценить как политическую деятельность, учитывая последние события, — сказал «Эху» генеральный директор Центра Transparency International – Россия Антон Поминов. Он добавил, вряд ли подобные проверки могут как-то значительно ухудшить ситуацию с ФБК.

О том, кто проходит подозреваемым по делу, пока не сообщается. Вчера в сообщении о доследственной проверке на сайте издания «Проект» говорилось, что это бывший руководитель ФБК Роман Рубанов, глава штаба Навального Леонид Волков и сотрудник фонда Руслан Шаведдинов.