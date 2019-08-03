На пикнике «Афиши» в Коломенском правозащитников из «Мемориала» заставили убрать информацию о сегодняшних задержаниях. По сведениям «Новой газеты», к стенду подошли организаторы музыкального фестиваля, которые попросили снять листок из-за опасения, что пикник закроют. На плакате было написано: «пока мы тут гуляем, на бульварах задержано:». На листке ниже цифра регулярно обновлялась.