На участника сегодняшней акции в Москве, нанесшего травму сотруднику Росгвардии, могут завести уголовное дело

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел при задержании мужчины, чье имя пока не называется. Он якобы оказал силовикам «активное сопротивление». Сейчас росгвардейца доставили в больницу у него подозрение на перелом руки, ранее появлялась информация, что речь может идти о вывихе.

Сегодня акция за свободные выборы прошла децентрализовано, участники выходили в разные точки Бульварного кольца. Всего, как пишет сайт «ОВД-Инфо», в автозаки попали почти 700 человек. Следователи допрашивают задержанных по делу о массовых беспорядках.