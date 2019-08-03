Трамп и Путин, по некоторым данным, обсуждали кандидатуру нового американского посла в России

Дональд Трамп и Владимир Путин, по некоторым данным, обсуждали кандидатуру нового американского посла в России. Как передает телеканал CNN, это связано с тем, что нынешний дипломат Джон Хантсман, собирается покинуть этот пост.

Телефонный разговор между лидерами двух стран прошел в середине этой недели. Конкретные имена, по данным телеканала, названы не были. Источник в посольстве сообщил, что в последнее время Хантсман и его жена заняты чем-то вроде «прощального тура» — проводят ужины с другими дипломатами, словно готовятся покинуть страну.