Адвокатов массово не пускают к задержанным участникам сегодняшней акции за свободные выборы в Москве. По подсчетам сайта «ОВД-Инфо» из более чем 40 отделов, защитники допущены только в 8.

Представители Следственного комитета нарушают закон при допросе задержанных – сказала «Эху» обозреватель «МБХ Медиа», правозащитница Зоя Светова. По ее словам сейчас наблюдается вопиющая ситуация. Светова призвала мэрию и омбудсмена немедленно навести порядок в этой ситуации.

Всего, как пишет «ОВД-Инфо», в автозаках оказались почти 700 человек.