Концертный тур британского музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории. По данным газеты The Guardian, кассовые сборы пока не завершившихся гастролей уже превысили 730 миллионов долларов, а на концерты распродано 8,5 миллионов билетов. По обоим показателям Ширан превзошел музыкантов группы U2. При этом впереди у артиста еще 12 концертов.

В рамках турне британец посетил и Россию. На его выступление на московском стадионе «Открытие-Арена» пришли около 40 тысяч человек.