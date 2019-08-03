Владимир Путин наделил Минобороны правом увековечивать память погибших военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Начало подготовки госпрограммы было анонсировано еще в апреле. По словам президента, ее цель – урегулировать правовые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны властей. Закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества действует в стране с 2004 года.