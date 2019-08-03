Владимир Путин наделил Минобороны правом увековечивать память погибших военнослужащих
Владимир Путин наделил Минобороны правом увековечивать память погибших военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Начало подготовки госпрограммы было анонсировано еще в апреле. По словам президента, ее цель – урегулировать правовые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны властей. Закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества действует в стране с 2004 года.