В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи

Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках. Адвокаты жалуются на то, что их не пускают в ряд московских ОВД.

Всего по делу о беспорядках и применении насилия к полицейским на акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу, проходят обвиняемыми шестеро человек. Все они находятся под арестом. Один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский, сказал, что готов поручиться за многих из тех, кто находится под стражей.

По данным ТАСС, на следующей неделе еще пятерым задержанным по делу о массовых беспорядков должны избрать меру пресечения.