Корреспондента «Дождя» Владимира Роменского отпустили из отдела полиции, при этом потеряв его журналистские документы
Корреспондента телеканала «Дождя» Владимира Роменского отпустили из ОВД «Тверское», при этом потеряв его журналистские документы. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Меня отпустили без составления протокола из ОВД «Тверское», где я провел около 2-х часов. Там я написал объяснение, в котором указал, что было нарушено сотрудниками полиции сразу несколько статей уголовного кодекса. Во-первых, они похитили мои документы, а во-вторых, они препятствовали работе сотрудника СМИ. В понедельник с адвокатом пойдем писать заявление. Документы они так и не смогли найти, их не вернули. Они похищены», — сказал он.
По словам журналиста, его отпустили после того, как коллеги с телеканала «Дождь» привезли в отделение полиции пресс-карту, аккредитацию и его редакционного задания. Сотрудники правоохранительных органов украли документы у корреспондента во время задержания. «Ко мне подошли сотрудники полиции, сказали, что меня задерживают, попросили пройти к автозаку. На мои заверения, что я сотрудник СМИ, они ответили, что разберутся на месте. У автозака проверили мою аккредитацию, редакционное задание, мой паспорт, досмотрели все мои вещи. Все документы висели на шее в прозрачном чехле. В один момент подбежал сотрудник правоохранительных органов, он был в шлеме и маске на лице, сорвал с шеи шнурок и куда-то с моими документами скрылся», — рассказал В.Роменский.
Журналист подчеркнул, что сотрудники органов никак не реагировали на его слова о то, что он выполнял на тот момент редакционное задание.