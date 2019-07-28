Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег, — сказал «Эху» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

Шуманов добавил, что через НКО иногда действительно отмывают деньги, но обычно это касается организаций, которые не раскрывают информацию о своей активности и находятся в тени. По словам эксперта, Фонд Борьбы с Коррупцией таким образом описать сложно.