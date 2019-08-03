Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»

Как пишет «Медуза», мероприятие было организовано в спешке – за несколько дней до акции за свободные выборы. Лидер группы Максим Покровский написал в Инстаграме, что музыканты не считают себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена. Музыка должна объединять людей, а не разъединять, — добавил он, снабдив запись хэштегом #допускай. Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, а также группы «Браво» и «Текиладжаз».