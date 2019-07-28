В ряде столичных отделов полиции от задержанных на сегодняшней акции требуют сдать отпечатки пальцев. Об этом пишет сайт «ОВД-Инфо». Правозащитный проект «Апология протеста» уточняет, что это требование недопустимо, если личность можно установить другими способами – например, есть паспорт. К задержанным в ОВД «Хамовники» не пускают защитников.

Это объясняют специальным режимом, который нужен, чтобы обезопасить подобные здания от штурма, — сказала в эфире «Эха» адвокат Мария Эйсмонт. По словам Эйсмонт, то, что происходящее на самом деле не является реализацией плана Крепость, доказывает тот факт, что ранее в ОВД впустили мать одного из несовершеннолетних задержанных.

По последним данным, в автозаки попали 685 человек.