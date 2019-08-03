США потратили более 30 миллионов долларов на расследование вмешательства России в американские выборы

Как передает телеканал CNN, эта сумма включает прямые затраты спецпрокурора Роберта Мюллера на работу своего офиса, а также деньги, одолженные у других структур Минюста.

Президент Дональд Трамп называл расследование «охотой на ведьм» и прогнозировал, что оно обойдется бюджету в 40 миллионов. Само разбирательство заняло почти два года. В результате Мюллеру не удалось обнаружить сговор между Трампом и российскими властями перед выборами 2016 года.