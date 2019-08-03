Демонстранты в Гонконге перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц

По сведениям местного телевидения, свыше сотни тысяч митингующих собрались в одном из густонаселенных районов и разошлись в разные стороны. Полиция называет их действия незаконными, сейчас силовики применили слезоточивый газ.

Изначально протесты вспыхнули из-за планов властей принять закон об экстрадиции, позволяющий выдавать граждан специального административно центра в материковый Китай. После массовых уличных волнений глава Гонконга была вынуждена отказаться от инициативы, однако протесты до сих пор не утихают.