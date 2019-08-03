Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Ей инкриминируют статью о нарушении порядка проведения митинга. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Сустин. Соболь заставили подписать предостережение на будущие митинги. Периметр ОВД «Московский», где она находится, оцепили полицейские. Машины не подпускают ближе чем на 500 метров, — написала сама кандидат в Твиттере.