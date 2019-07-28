Акция в центре Москвы за свободные выборы фактически подходит к концу. В частности, полицейское оцепление сняли на Трубной площади.

Сегодня мероприятие прошло децентрализовано, участникам предложили выйти в любую точку Бульварного кольца. Такой сценарий оказался эффективным, — сказал «Эху» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Вскоре самого Албурова также задержали. По последним данным, в автозаки попали 600 человек.