Виталий Мутко обвинил чиновников в Иркутской области в неудовлетворительной работе после наводнения

По словам вице-премьера, местные власти тормозят исполнение решений по обследованию пострадавших домов, выдаче актов и сертификатов. Он отметил, что никого из пострадавших от паводка до сих пор не переселили в новое жилье – слова Мутко приводит РИА «Новости».

Сильное наводнение в регионе началось в конце июня. Погибли 25 человек, еще более 40 тысяч пострадали – то есть полностью или частично лишились имущества.