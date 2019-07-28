Уголовное дело возбудили против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Следственный комитет заподозрил ФБК в отмывании миллиарда рублей. О возбуждении дела стало известно в разгар несогласованной протестной акции в центре Москвы.

На счета фонда Алексея Навального по данным СК поступали средства, якобы полученные преступным путём. Как в рублях, так и в иностранной валюте. Это якобы происходило почти три года. С начала 2016-го по декабрь 18-го. За этот период в общей сложности был получен один миллиард рублей. Ту же сумму некие соучастники по данным следствия через банкоматы в Москве внесли на расчётные счета нескольких финансовых организаций. После чего организовали перевод зачисленных средств на расчетные счета ФБК, заявила представитель СК Светлана Петренко. Кто проходит подозреваемым по уголовному делу — не уточняется. Заявление на сайте следственного ведомства появилось в четвёртом часу дня. Когда полиция и ОМОН вовсю задерживали на бульварах и площадях в центре города участников новой несогласованной акции с требованием допустить незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, что вчера интернет-издание Проект со ссылкой на свои источники сообщило, что в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией МВД начало проверку по статьям об отмывании денег и уклонении от налогов. Она затронула несколько сотрудников фонда, в том числе главу федерального штаба Навального Леонида Волкова. Его, а также сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и бывшего главу фонда Роман Рубанова Проект назвал подозреваемыми. Минюст и прокуратура в 2016-м проверяли Фонд борьбы с коррупцией, в том числе на предмет финансирования. Ещё раньше как напоминает Медуза, фонд обыскали по заявлению о мошенничестве, в котором сотрудников ФБК обвинил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв. Тогда никакие дела не возбуждали.

В соцсетях связывают уголовное дело против ФБК с недавним расследованием о недвижимости, которая якобы принадлежит близким руководителя аппарата мэра Москвы и замглавы города Натальи Сергуниной.

Есть сомнения, что у следствия есть достаточно доказательств и фактов для обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отмывании денег. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель гендиректора «Transparency International – Россия» И.Шуманов. «Какой-то аргументации сильной относительно отмывания денежных средств, я не услышал. Не очень понятно, на какие счета вносились эти средства сотрудниками ФБК, что это за денежные средства не очень понятно из сообщений Следственного Комитета. Мне кажется, что подобные оговорки говорят о том, что отсутствует какая-то аргументация и доказательства, либо они слишком слабы. Если бы были какие-то серьезные аргументы, факты, мне кажется, это уголовное дело уже было бы, и мы уже видели арестованных сотрудников ФБК», — сказал он.

По мнению И,Шуманова, очень странно, что именно сейчас это дело появилось, именно «в момент протестных акций», и всего происходящего вокруг выборов в Мосгордуму. «Мне кажется, накануне протестных акций, накануне выборов в Мосгордуму, где какое-то количество соратников Алексея Навального баллотируются, или пытаются зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты, — это история какая-то про политическое давление», — отметил он. И.Шуманов добавил, что через НКО иногда действительно отмывают деньги, но обычно это касается организаций, которые не раскрывают информацию о своей активности и находятся в тени. «Но это не про ФБК, потому что активность работы Фонда мы видим, и на регулярной основе, поэтому, мне кажется, история не про эту организацию», — сказал он.