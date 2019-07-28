В акции солидарности с московскими оппозиционерами, которая прошла в Петербурге приняли участие около тысячи человек. Она была согласована с властями.

Несколько сотен сотрудников ОМОНа, десятки автозавод, военные грузовики и водометы: площадь Ленина в Петербурге у Финляндского вокзала встречала протестующих неприветливо. На входе всех тщательно досматривали, проверяли все карманы и рюкзаки, из мегафонов доносился голос полицейского о выскочкой террористической опасности. Несмотря на это акция прошла мирно. Около тысячи человек встали вокруг сцены. В течение полутора часов выступающие говорили о том, что требуют допуска всех кандидатов в муниципальные депутаты, кандидатов в мосгордуму. Кроме того, выступали против президента Путина и временного губернатора Александра Беглова. Одним из самых популярных был лозунг «Москва за Питер, Питер за Москву» — протестующие требовали отпустить задержанных в столице, а также арестованных оппозиционеров, которые собирались участвовать в выборах. В самом начале митинга перед сценой появились провокаторы, они даже забрались на помост, но их увела полиция. Также люди в форме задержали одного протестующего, за что пока неизвестно, возможно за то, что он нецензурно оскорблял Путина.

На митинге объявили, что следующая протестная акция пройдёт в Петербурге 17 августа.