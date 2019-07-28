Адвокатов не пускают в ОВД Хамовники к задержанным в ходе сегодняшней акции в центре Москвы

Им это объясняют планом «Крепость».

У здания отдела полиции находятся адвокаты правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Мария Эйсмонт и Эльдар Гароза. По их мнению, объявленный план «Крепость» — всего лишь прикрытие для того, чтобы препятствовать работе юристов. В частности, как отметила Эйсмонт, план предполагает, что в ОВД не могут проходить гражданские лица. Однако, по её словам, несколько человек спокойно заходили в здание и выходили из него. В связи с этим адвокат Гароза сообщил, что намерен написать заявление на полицейских, которые не дают встретиться с задержанными. Всего, по последним данным, туда были доставлены восемь человек, из них двое несовершеннолетних. Одного из подростков уже выпустили: он вышел с матерью. Молодой человек рассказал, что ему вменили участие в несанкционированной акции. Также вышли ещё двое молодых людей. Эйсмонт, в свою очередь, также добавила, что некоторым участникам акции в центре Москвы сказали о планирующемся визите сотрудника Следственного комитета. Однако по словам вышедших, пока следователь к ним не приезжал.

Несколько минут назад к ОВД пришли муниципальные депутаты района Хамовники. Они намерены решить вопрос с допуском адвокатов к задержанным.