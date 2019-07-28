В центре столицы продолжается акция за свободные выборы

В центре Москвы продолжается акция за свободные выборы. Ее участники четыре часа назад вышли в разные точки Бульварного кольца. Почти сразу начались задержания.

По последним подсчетам, 600 человек задержаны во время акции. Об этом сообщил шеф-редактор группы мониторинга «ОВД-Инфо» Григорий Дурново в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Сообщается, что в отделы полиции приехали сотрудники Следственного комитета. Они допрашивают задержанных по делу о массовых беспорядках. Однако, многим адвокатам попасть в ОВД сложно. Дурново также добавил, что среди задержанных не менее 20 несовершеннолетних, а также не менее двух иностранцев. Он отметил, что команде «ОВД-Инфо» известны случаи жестких задержаний. Он также добавил, что в ОВД «Люблино» сотрудники полиции угрожают людям отрезать пальцы, если они не пройдут дактилоскопию.

Между тем федеральные каналы обходят вниманием сегодняшнюю акцию. Так, на «России 24» события в центре столицы был посвящен лишь короткий ролик. Центральной темой стал фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького. Как писала «Медуза», мероприятие было организовано в срочном порядке – за несколько дней до сегодняшней акции. Однако, в мэрии это опровергли.