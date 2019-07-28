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Эксклюзив Эха 17:53, 03 августа 2019

Члены СПЧ едут в те ОВД, где по информации происходят избиения

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направляются в те ОВД города Москвы, где по информации происходят избиения. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, политолог Екатерина Шульман.
«Сейчас моя коллега Екатерина Винокурова поедет туда, посмотреть, что там происходит», — сказала она.

По некоторой информации, в ОВД «Марьино», «Гагаринский», «Печатники» происходят избиения задержанных участников акции «Вернем себе право на выборы». По словам члена СПЧ политолог Е.Шульман, число задержанных на данный момент – это «не финальные цифры». «Около 100 задержанных, и это не финальные цифры. Их развозят по ОВД. В ОВД «Хамовники» объявили план «Крепость». Сейчас мы с ними работаем, может они перестанут огораживаться», — отметила она.

Е.Шульман призвала всех задержанных не вести никаких разговоров без адвокатов. «Задержанные должны отвечать только в присутствии адвокатов. Ссылайтесь на 51 статью – это жизненно важная информация. Если так задержанные не поступают, они роют себе могилу», — подчеркнула она.



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