Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола

Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». «Постепенно начинают отпускать задержанных. Одного несовершеннолетнего вместе с мамой уже выпустили. Я видел, как вышли трое задержанных, трое остаются там, а судьбу двух оставшихся я не знаю. Их отпускают без протоколов, но до сих пор туда не пускают адвокаты», — сказал он.

В ОВД «Хамовники» ввели план «Крепость» и не пускают в отделение полиции адвокатов. При этом корреспондент «Эха» сообщил, что в здание ОВД заходят люди в гражданском, несмотря на введенный план. Адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Гароз заявил, что будет обжаловать в суде препятствование работе адвокатов сотрудниками правоохранительных органов.

Несмотря на то, что задержанным сообщали о приезде в ОВД следователей, на данный момент, следователи СК в ОВД Хамовники не приезжали.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит сегодня с 14.00 в Москве. Она запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу.

Прокуратура накануне вынесла предостережение Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшней акции. В ведомстве подчеркнули, что акция не согласована с московскими властями и любые попытки провести сегодня мероприятие являются прямым нарушением закона.