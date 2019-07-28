Журналист «Дождя» Владимир Роменский задержан на акции в центре Москвы

Журналист телеканала «Дождь» Владимир Роменский был задержан на акции «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы, где он выполнял редакционное задание. Сотрудник полиции сорвал у журналиста бейджик корреспондента, из-за чего он не мог доказать, что находится на задании. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред «Дождя» Александра Перепелова. По ее словам, корреспондента телеканала «Дождь» Владимира Роменского задержали в центре Москвы, сорвав с него бейдж, удостоверение корреспондента и забрав редакционное задание. После этого сотрудники Росгвардии прервали его выход в прямой эфир.

«Володя Роменский сейчас находится в ОВД «Тверское». Его задерживал ОМОН, сорвал с него бейджик и пресс-карты, задержали из-за отсутствия документов. Мы довезли дубликаты документов и ждем когда его отпустят», — сказала главред.

После того, как журналист Роменский представился, сидя в автозаке, корреспондентом, сотрудники ГУВД Москвы пересадили его в другой автомобиль и увезли в отдел полиции.

На сегодняшней акции также были задержаны корреспондент «Ведомостей» Елена Ванина и корреспондент «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко.

По последним данным «ОВД-Инфо» всего на акции задержано 281 человек.