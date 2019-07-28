Силовики вытесняют участников акции за свободные выборы с центральных площадей города

Частично перекрыты Пушкинская, а с Трубной невозможно уехать на метро – станцию закрыли. Причем полицейские объясняют это «техническими причинами».

На акции замечены известные актеры. Так, на Пушкинской короткое интервью телеканалу «Новое время» дал Максим Виторган. Он назвал обстановку праздничной. «Люди в красивой строгой форме, ничего лишнего. Все, что необходимо, даже противогазы», — заметил артист. В автозак попал другой актер Александр Паль. Он выложил соответствующую фотографию в Инстаграме. Всего по подсчетам сайта ОВД-Инфо в ходе акций задержали 381 человека. Часть уже доставлена в отделы, но адвокаты жалуются, что в некоторые ОВД попасть невозможно.

Как стало известно, Любовь Соболь привезли в отделения поселка «Московский». На нее составили протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга и везут в Щербинский суд. Около часа назад снова задержали муниципального депутата Константина Янкаускаса. Это произошло сразу после того, как незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат вышел из спецприемника. Он отбывал административное наказание по обвинению в нарушении правил проведения митинга.

Сегодня участники акции собираются не в одной определенной точке, а рассредоточиваются по всему Бульварному кольцу. Часть протестующих сейчас находятся на Старом Арбате.