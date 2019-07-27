В центре столицы продолжается акция «Вернем себе право на выборы»

В этот раз участники собрались не в одной точке, а рассредоточились по Бульварному кольцу. Часть находится на Пушкинской площади.

Часть задержанных – а всего в автозаки попал, по уточненным данным, 381 человек – жалуются на избиения со стороны полиции. Факты применения силы также попадают в трансляции, которые сегодня ведут многие интернет-издания. Задержанные сообщают о провокаторах. В одном из автозаков якобы сотрудник Центра «Э» собирает контакты и призывает подписывать все бумаги в ОВД.

Корреспондента телеканала «Дождь» Владимира Роменского задержали в центре Москвы. После этого сотрудники Росгвардии прервали его выход в прямой эфир. Также были задержаны корреспондент «Ведомостей» Елена Ванина и корреспондент «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко.

Гуляющие на бульварах граждане ведут себя спокойно, — сказал в эфире «Эха» член СПЧ Илья Шаблинский. По его словам, из-за этого задержания выглядят неоправданными. Шаблинский добавил, что эта акция значительно менее напряженная, чем митинг в прошлую субботу.

Между тем москвичи жалуются на сбои связи в центре города. Сотрудница одного из кафе сказала, что полиция потребовала отключить вай-фай в помещении до завтра.