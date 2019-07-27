Адвокатов «ОВД-Инфо» не пускают в ОВД «Хамовники», ссылаясь на введенный план «Крепость»

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт. «Мы с коллегой пытаемся попасть в ОВД «Хамовники», где находятся задержанные, в том числе и несовершеннолетние. Нам сказали, что ввели план «Крепость», и туда никого не пускают», — рассказала адвокат.

По словам Эйсмонт, подобные меры (план «Крепость») вводятся «произвольно», когда проводятся массовые мероприятия в городе. «Дверь в отделение полиции закрыта. Мы звоним по разным телефонам. Ничего нельзя сделать, когда сотрудники полиции с оружием закрывают дверь. Это типичная ситуация, которая складывается все чаще и чаще во время проведения мирных акций в Москве», — отметила адвокат.