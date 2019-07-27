В Москве закрыли станцию метро «Трубная»

Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». «Станция метро «Трубная» закрыта. Задержания участились, происходят фактически каждую минуту. Сложно сказать, по какому принципу проводятся задержания. Сотрудники ОМОН проходят в толпу и выхватывают людей, которые стоят и ничего не скандируют», — передает корреспондент.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит сегодня с 14.00 в Москве. Она запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу.

Прокуратура накануне вынесла предостережение Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшней акции. В ведомстве подчеркнули, что акция не согласована с московскими властями и любые попытки провести сегодня мероприятие являются прямым нарушением закона.