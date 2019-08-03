У двух участников акции 27 июля провели обыски по делу о массовых беспорядках

Один из них – Даниил Конон – сборщик подписей штаба кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Как сообщает сайт ОВД-Инфо, его статус по делу неизвестен, мужчину увезли на допрос. Кроме того, силовики забрали активиста Сергея Абаничева.

Всего по делу о беспорядках и применения насилия к полицейским на акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу, проходят обвиняемыми шестеро человек. Все они находятся под арестом. По данным ТАСС, на следующей неделе еще пятерым должны избрать меру пресечения