Z Архив новостей новости
5 1 6 36
16:31, 03 августа 2019

У двух участников акции 27 июля провели обыски по делу о массовых беспорядках

Один из них – Даниил Конон – сборщик подписей штаба кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Как сообщает сайт ОВД-Инфо, его статус по делу неизвестен, мужчину увезли на допрос. Кроме того, силовики забрали активиста Сергея Абаничева.

Всего по делу о беспорядках и применения насилия к полицейским на акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу, проходят обвиняемыми шестеро человек. Все они находятся под арестом. По данным ТАСС, на следующей неделе еще пятерым должны избрать меру пресечения



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный Нет смысла спрашивать Навального, Соболь, Гудкова и Яшина: того ли вы добивались? Ясно, что цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы…

5 453 6 98192 27.07
Kобщество, акции, власть, политика, мнения
Новости

«Яблоко» принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов «Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников», — говорится в Твиттере «Яблока»...

5 61 6 6331
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 253 6 31917 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Требование честных выборов объявлено преступным Если бы это «ничего не решало» и «легитимизировало режим» — разве боролся бы режим против оппозиции с такой яростью?..

5 126 6 16629 08:34
Kвыборы, политика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 40 6 5620 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 499 6 73504 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 221 6 32432 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Новости

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь Это произошло, когда она выходила из своего избирательного штаба. Соболь сказала, что присоединяется к протестующим, села в такси…

5 36 6 5337
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 220 6 33368 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 73 6 12042 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13569 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8185 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Новости

СК возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, за счет которых, по версии СК, финансировался ФБК Будут установлены источники получения преступных денег, их объем и люди, причастные к незаконной схеме, — говорится в сообщении ведомства…

5 58 6 10213
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 37 6 6512 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 421 6 74723 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 35 6 6639 28.07
Kполитика, акции, события

Популярное за неделю

Новости

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Ее участники собираются выйти на Бульварное кольцо с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму…

5 11 6 12771
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 65 6 107840 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 82 6 16982 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 160 6 419074 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 314 6 376031 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7981860
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4142367

Сегодня в эфире