Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». «Площадь зачищена, людей выдавили на окружающие улицы и, в том числе, в Новопушкинский сквер. Около получаса назад сотрудники полиции зачистили его, но как только они его покинули, люди снова вернулись туда», — заявил он.

Корреспондент «Эха» отметил, что в районе Новопушкинского сквера продолжаются задержания, но уже не такие интенсивные.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит сегодня с 14.00 в Москве. Она запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу. Участников акции разгоняет и задерживает полиция.

Прокуратура накануне вынесла предостережение Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшней акции. В ведомстве подчеркнули, что акция не согласована с московскими властями и любые попытки провести сегодня мероприятие являются прямым нарушением закона.