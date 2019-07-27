Кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова задержали во время одиночного пикета на Трубной площади в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я стоял в одиночном пикете у стелы на Трубной площади с плакатом «Верните нам выборы». Ко мне подошла группа сотрудников Росгвардии в полной амуниции и меня задержали. Не представились, несмотря на мои требования и объяснения, что я зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы. Абсолютно ничего [не сказали — ЭМ], подошли, молча взяли и повели», — сказал он. В настоящий момент он находится в ОВД «Фили-Давыдково».

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит сегодня с 14.00 в Москве. Она запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу.

Прокуратура накануне вынесла предостережение Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшней акции. В ведомстве подчеркнули, что акция не согласована с московскими властями и любые попытки провести сегодня мероприятие являются прямым нарушением закона.