Алексей Кортнев отказался вести «Шашлык Live», который мэрия организовала сегодня в день протестной акции в Москве

Музыкант Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live», который мэрия организовала сегодня в день протестной акции в Москве. Он должен был работать в паре с телеведущей Светланой Зейналовой. В интервью «Эху» Кортнев сказал, что принял такое решение по этическим причинам.

Как отмечает сайт «Медуза», мэрия организовала бесплатный рок-концерт в парке Горького в срочном порядке. Две из заявленных групп «Браво» и «Текиладжаз» узнали о своем участии из сообщения на сайте городской администрации и сказали, что выступать не будут. Парк Горького сегодня сообщил, что приносит извинения гостям фестиваля за замену артистов. Уточняется, что вместо «Браво» и «Текиладжаз» будут Валерий Сюткин, группа «Ногу свело» и Владимир Кузьмин.