В центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму

Сегодня она была запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу. Акция не согласована с властями. Ее участников разгоняет полиция. Так, в частности, произошло на Пушкинской площади.

По данным правозащитного проекта «Автозак Лайв», число задержанных достигло почти трехсот пятидесяти человек. В их числе оказались: журналисты телеканала «Дождь», газеты «Ведомости» и издания «Сноб», — передает сайт «Медуза». В то же время, МВД сообщает, что 350 человек – это общее количество участников акции, а задержали порядка тридцати. Среди тех, кого повели в автозак, оказался и муж члена «Единой России», — сообщает телеканал «Настоящее время». Задержание мужа представительницы партии он транслировал в прямом эфире.

Сайт «Медуза» пишет, что один из задержанных был с собакой. Животное в автозак не забрали, собаку взяли другие участники акции. Другой был на велосипеде, взять велосипед с собой ему не позволили.