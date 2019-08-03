Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Ведомство подозревает его сотрудников в отмывании около 1 млрд рублей.

Сотрудники ФБК и лица, которые имеют отношение к его деятельности, как утверждает СК, получали от третьих лиц суммы в рублях и иностранной валюте, полученные преступным путем. Согласно материалам дела, эти средства с января 2016 по декабрь 2018 года вносились через столичные банкоматы Cash-In и Recycling на счета нескольких банков. После этого, говорится в сообщении ведомства, деньги были переведены на текущие счета ФБК. Кто является фигурантом дела, СК пока не уточняет. Там лишь говорят, что намерены установить источники нелегального получения средств и их объем. При этом накануне источники интернет-издания «Проект» говорили, что следователи в рамках доследственных действий проверили счета ряда сотрудников ФБК и соратников оппозиционера Алексея Навального. В частности, экс-главу его федерального штаба Алексея Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, а также руководителей ряда отделов и его юристов.

Волков накануне назвал данные из публикации «Проекта» «полным бредом», а позднее в своем твиттере выразил мнение, что таким образом власти хотят сделать невозможным финансирование региональных штабов Навального.