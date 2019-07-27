В Москве вновь проходит акция за честные выборы

Сегодня она была заявлена как прогулка по Бульварному кольцу. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предложили участникам собраться в шести точках – от Пречистенских до Покровских ворот. На некоторых площадках вскоре после начала акции стали задерживать людей. По последним данным проекта ОВД-Инфо, в автозаки отправили не менее восьмидесяти девяти человек.

Несколько десятков человек, по данным различных изданий, уже задержаны в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Полиция действует в нескольких точках: все дело в том, что участники митинга рассредоточились в разных частях Бульварного кольца от Пречистенских до Покровских ворот. По данным «Новой газеты», как минимум пятерых задержали у станции метро Кропоткинская. Там силовики подходили и проверяли документы у молодых людей, которые прятались от дождя. При этом один из задержанных – несовершеннолетний, как сообщает издание, у него спросили: «Мама знает, чем занимаешься?». На Пушкинской площади, в свою очередь, по некоторым данным, задержаны уже не менее 12 человек, а правозащитный проект «Апология протеста» говорит о 43-х – при этом задержания продолжаются. На Маросейке, тем временем, задержали журналиста и политолога Аркадия Дубнова. Вместе с ним в автозаке сидят еще по меньшей мере четверо человек. Чуть ранее «Медиазона» сообщила, что полицейские остановили двух корреспондентов издания Ольгу Ромашову и Дмитрия Швеца и попытались вручить предостережения о сегодняшней акции. При этом вверху ручкой было подписано слово «журналист». К слову, сотрудники СМИ также жалуются на попытки задержаний: корреспондент «Новой газеты» Екатерина Фомина сообщила, что ее дважды пытались провести в автозак, но почти сразу же отпускали.

Неделю назад на аналогичной несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму были задержаны свыше тысячи человек.

По словам политолога Аркадия Дубнова, в его автозаке есть задержанные, не знавшие об акции протеста. Один из них сказал, что вышел из хостела в аптеку. Другой оказался курьером службы доставки. Проект «ОВД-Инфо» отмечает, что задержанные жалуются на насилие со стороны силовиков. Один из отправленных в автозак, Евгений Волков сказал, что на Пушкинской площади ему едва не сломали руку со словами «урод» и «упырь».

«Дождь» в своем эфире только что сообщил, что задержали журналиста телеканала Владимира Роменского.