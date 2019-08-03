Z Архив новостей новости
5 34 6 5170
15:30, 03 августа 2019

СК возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, за счет которых, по версии СК, финансировался ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, за счет которых, по версии СК, финансировался Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным. Будут установлены источники получения преступных денег, их объем и люди, причастные к незаконной схеме, — говорится в сообщении ведомства. Люди, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем, — говорится в официальном пресс-релизе Следственного комитета.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 450 6 61373 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Новости

«Яблоко» принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов «Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников», — говорится в Твиттере «Яблока»...

5 59 6 5504
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный Нет смысла спрашивать Навального, Соболь, Гудкова и Яшина: того ли вы добивались? Ясно, что цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы…

5 453 6 97790 27.07
Kобщество, акции, власть, политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Требование честных выборов объявлено преступным Если бы это «ничего не решало» и «легитимизировало режим» — разве боролся бы режим против оппозиции с такой яростью?..

5 120 6 14213 08:34
Kвыборы, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 251 6 31884 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 40 6 5616 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 499 6 73466 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 221 6 32416 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 219 6 33283 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 73 6 11870 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13559 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 39 6 6483 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8159 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 417 6 74597 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 35 6 6636 28.07
Kполитика, акции, события
Новости

Полиция и Росгвардия стягивают дополнительные силы в центр Москвы Там сегодня должна пройти акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму…

5 54 6 10215

Популярное за неделю

Новости

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Ее участники собираются выйти на Бульварное кольцо с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму…

5 11 6 12120
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 63 6 107094 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 81 6 16705 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 160 6 418932 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 315 6 369553 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7981763
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4142257

Сегодня в эфире