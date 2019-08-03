СК возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, за счет которых, по версии СК, финансировался ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей, за счет которых, по версии СК, финансировался Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным. Будут установлены источники получения преступных денег, их объем и люди, причастные к незаконной схеме, — говорится в сообщении ведомства. Люди, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем, — говорится в официальном пресс-релизе Следственного комитета.