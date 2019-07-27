На акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Петербурге собралось около тысячи человек

На акции в поддержку московских выборов «За честные выборы» в Петербурге собралось около тысячи человек, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. По словам корреспондента «Эха», около памятника Ленину на Финляндском вокзале собралось около 1000 человек. Несколько человек были задержаны – оппозиционеры, стоящие с плакатами. Задержанных полицейские увели в автозак.

Больше, как отметил корреспондент, никого больше не задерживали. Среди задержанных были 12 человек из числа провокаторов.

В остальном акция проходит спокойно, полиция проверяют прибывающих людей через металлоискатели. Среди лозунгов звучит: «Питер за Москву! Москва за Питер!».