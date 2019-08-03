Представители Росгвардии на Пушкинской площади через мегафон просят бережно относиться к ее сотрудникам. «Это ваши сыновья», сказали представители в своем обращении.

Задержания были и у метро «Кропоткинская». Как отмечает «Новая газета», силовики подходили ко всем мужчинам и юношам, которые прятались от дождя под козырьком на входе в метро, и просили показать документы. Если их нет – задерживали.