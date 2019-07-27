В центре проходит акция за свободные выборы

Сотрудники Росгвардии задержали около 30-40 человек на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». В настоящий момент сотрудники Росгвардии начинают вытеснять протестующих с Пушкинской площади.

На этот раз акция за свободные выборы была запланирована в формате прогулки по Бульварному кольцу. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предложили всем неравнодушным собраться в одной из шести точек: у Никитских, Покровских, Пречистенских ворот, на Трубной и Тургеневской площадях и в Новопушкинском сквере. Перед началом акции задержали не допущенную до выборов Любовь Соболь. Ее прокуратура сочла организатором сегодняшнего мероприятия. Вчера Любови Соболь вынесли предостережение.