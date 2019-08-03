В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь

Это произошло, когда она выходила из своего избирательного штаба. Соболь сказала, что присоединяется к протестующим, села в такси. К ней подошли полицейские, показали удостоверение и силой вытащили из машины. Накануне прокуратура вынесла Соболь предостережение о недопустимости участия в несанкционированной акции. В ведомстве сочли ее организатором сегодняшнего мероприятия. Напомним, несогласованная с властями акция за честные выборы сегодня проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу.

На Трубной площади силовики потребовали прекратить акцию протеста и начали вытеснять людей.