В центре Москвы начинается акция за свободные выборы

Сегодня она проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу. Недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты предложили собраться на одной из шести площадок: у Никитских, Покровских и Пречистенских ворот, в Новопушкинском сквере на Трубной и Тургеневской площадях.

«Примерно за 40 минут полицейские стали поголовно проверять документы у сидящих на скамеечках на бульваре, останавливали молодых людей и досматривали рюкзаки, у гуляющих по бульвару. По словам москвичей, которые принимают участие в акции, им все равно, что их могут задержать», — передал корреспондент «Эха». Тем временем, на Малой Дмитровке задержали несколько человек. Их забрали в ОВД по Тверскому району, где отсканировали документы и внесли в базу, — сообщает проект ОВД-Инфо. Прежде чем отпустить одного из задержанных, полицейский предупредил, чтобы тот не появлялся сегодня на тех улицах, где проходит акция протеста, иначе наказание будет серьезнее для тех, кто не был предупрежден.

Накануне полиция призвала отказаться от участия в сегодняшней акции протеста. Прокуратура вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшнего мероприятия. На это Соболь сказала, что предостережение не помешает ей выйти сегодня на бульвары.

Однако, несколько минут назад Соболь задержали на выходе из ее избирательного штаба.

Организаторы пытались согласовать сегодняшнюю акцию. Они хотели провести пикеты на Бульварном кольце, но получили отказ.