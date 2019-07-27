Музыкант Кортнев отказался быть ведущим фестиваля «Шашлык Live», который мэрия организовала в день протестной акции

Музыкант Алексей Кортнев отказался быть ведущим фестиваля «Шашлык Live», который мэрия организовала сегодня в день протестной акции в Москве. Он должен был работать в паре с телеведущей Светланой Зейналовой. В интервью «Эху» Кортнев сказал, что принял такое решение по этическим причинам. «Мне кажется, я испытывал бы крайнее моральное неудобство, если бы вел праздничные мероприятия параллельно с протестами в Москве», — добавил музыкант. Как отмечает сайт «Медуза», мэрия организовала бесплатный рок-концерт в парке Горького в срочном порядке. Две из заявленных групп «Браво» и «Текиладжаз» узнали о своем участии из сообщения на сайте городской администрации и сказали, что выступать не будут. Парк Горького сегодня сообщил, что приносит извинения гостям фестиваля за замену артистов. Уточняется, что вместо «Браво» и «Текиладжаз» будут Валерий Сюткин, группа «Ногу свело» и Владимир Кузьмин.