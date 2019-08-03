На Чистых Прудах, которые должны стать одной из точек сбора участников протестной акции, началась проверка документов

В Москве на Чистых Прудах, которые должны стать одной из точек сбора участников сегодняшней протестной акции, началась массовая проверка документов. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». На Пушкинской площади, где также постепенно собираются люди, по меньшей мере, двум журналистам попытались вручить предостережение о недопустимости участия в акции.

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предложили отправиться сегодня на прогулку по бульварам в 2 часа дня. Они предложили собраться в одной из шести точек, в том числе, у Причестинских, Никитинских, Покровских ворот и на Трубной площади.