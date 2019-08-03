Президенты России и США, по некоторым данным, обсудили по телефону возможность смены американского посла в Москве Джона Хантсмана.

Владимир Путин и Дональд Трамп в разговоре в среду, что Хантсман в ближайшие месяцы может покинуть свою должность – так утверждают источники телеканала CNN. При этом, по их словам, несмотря на осознание необходимости подыскивать Вашингтону новую кандидатуру, какие-либо имена для возможной замены не обсуждались. По данным телеканала, Хантсман проводит «что-то похожее на прощальный тур» перед отъездом из России. Ранее в своем сообщении Кремль никак не упоминал эту тему. Сам американский посол, а также Госдепартамент США эту информацию тоже не комментируют. При этом в июне издание The Atlantic утверждало, что Хантсман намерен вновь побороться за должность губернатора штата Юта. Этот пост он уже занимал с 2005 по 2009 год. Американскую дипмиссию в России он, в свою очередь, возглавляет на протяжении двух лет. Ранее Хантсман работал послом США в Сингапуре и Китае.

В ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом, как сообщалось ранее, лидеры России и США обсуждали борьбу с лесными пожарами в Сибири. Американский президент, как рассказали в Кремле, предложил свою помощь, в ответ Путин поблагодарил своего коллегу.